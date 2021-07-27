Популярная украинская юмористка Виктория Булитко поделилась откровением

Как передавала Politeka.net, известная участница проекта "Дизель шоу" поделилась откровенным фото с коллегой в социальных сетях. Девушка активно ведет Инстаграм и делится происходящим в своей жизни с поклонниками.

На этот раз Виктория выложила новый пост. На черно-белой портретной фотографии девушка в образе вамп. Такой снимок отлично дополняет откровенный пост девушки о служебном романе.

"После вчерашнего поста, мой Instagram разорвало от ваших комментариев и сообщений в директ. Я выделила три темы для обсуждения и предлагаю об этом поговорить.



О служебном романе

Для меня такие отношения всегда были чем-то неправильным. Возможно, это горький опыт моих знакомых. Возможно, фильмы с очень драматическим сюжетом. Возможно, стереотип: чаще всего за романом стоят разрушенные семьи, чье-то разбитое сердце, страдания. А еще сплетни, которые явно крутятся вокруг пары. Поэтому, видимо, для меня «служебный роман» = «негативный опыт».

Но с другой стороны, если это чистые и честные отношения, и люди абсолютно свободны, влюблены, то ничего плохого не вижу. Сами выбирайте, как потом, вдруг что, каждый день видеться с человеком на работе))))



Продолжение в следующем посте...", откровенно поделилась девушка.

Поклонники поддержали юмористку и засыпали её положительными комментариями: "Стильно и красиво", "Ну, некоторые не поняли, что это всего лишь сериал", "Мисс очарование", "Шикарная, на этом фото такая себе роковая женщина Вамп", "Викуся, замечательное мнение, справедливое".

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