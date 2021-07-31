Украинский шоумен Сергей Писаренко, звезда "Дизель шоу", показал новое фото, поделившись достижением
Как пишет Politeka.net, Сергей является популярным украинским юмористом. Писаренко присоединился к "Дизель шоу", где радует украинцев своим юмором. Также шоумен снялся во многих фильмах. Не забывает красавчик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото, которое Сергей опубликовал в блоге, красавчик был в рубашке и подтяжках, а в руках держал микрофон. Как можно понять, Писаренко сделал фото во время очередного выступления.
"Уездный город в действии. Вот уже 15 лет мы в числе лучших ведущих страны", - написал под фотографией Сергей.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Браво", "Класс, браво", "Вам нет равных", "Вы в числе лучших людей страны, уже много лет", "Да, этого у вас не отнять", "Вы лучшие".
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