Артисты «Дизель шоу» Сергей Писаренко и Евгений Никишин удивили потрепанными образами в разорванной одежде

Как пишет Politeka.net, известный юморист Сергей Писаренко поделился в Инстаграм новым совместным фото со своим коллегой по сцене.

На снимке артисты изображены в непривычном виде. Так, Писаренко и Никишин позируют перед камерой в голубых рубашках, которые явно являются частью формы. При этом их наряды местами порваны в клочья, а воротники рубашек неряшливо распахнуты. На шее Писаренко также красуется частично стянутый галстук.

Сами актеры также выглядят сильно потрепанными, а на их лицах можно заметить следы грязи или копоти. У Никишина оторванный кусок рубашки торчит прямо из носа.

Судя по подписи Писаренко, в этих образах артисты снимали некий эпизод для «Дизель шоу». Поклонникам остается только догадываться, что же покажут им артисты на этот раз.

В комментариях к посту люди оценили фото.

«Классные!», «Огонь», «А где подпись к фото…Что это символизирует?», - пишут люди.

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