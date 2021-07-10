Участника украинского проекта "Дизель Шоу" Евгения Никишина показали, как он торгуется с женщиной легкого поведения
Соответствующее видео разместил на своей странице в Инстаграм его коллега, известный "КВНщик" Сергей Писаренко, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
«Студент и путана», - так называется небольшая сценка, которую разыграли артисты.
В кадре Никишин появился в образе студента, а Писаренко можно увидеть с париком на голове.
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«Я студент, две тысячи — это стипендия у отличников, а у меня одна четверка, давайте полторы», - стеснительно говорит Никишин.
«Иди и пересдай», - отвечает Писаренко в образе путаны-преподавательницы.
«Блин, ну как я пересдам, вы же постоянно тут стоите, Марья Ивановна», - отвечает Евгений.
«Тихо-тихо, ладно пошли», - берет за руку Писаренко Евгения Никишина и уходит.
Напомним, что звезда "Дизель шоу" Писаренко в трусах-семейках без стыда засветился с "разведенкой": "Ничего личного...".
Как сообщала Politeka, Писаренко из "Дизель шоу" оконфузился перед камерой, еле удержавшись на ногах: "Вот такой глюк…".
Также Politeka писала, что звезда «Дизель шоу» Писаренко ошеломил видом в женском платье, пикантные кадры: «Не надо стесняться…».