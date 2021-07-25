Актер и звезда "Дизель шоу" Сергей Писаренко поделился новым фото

Как сообщает Politeka.net, Сергей Писаренко является известным шоуменом и артистом проекта "Дизель шоу". Он прославился своим участием в КВН с Евгением Никишиным. Также он активно ведет свои социальные сети и делится новым контентом.

На этот раз Сергей поделился новой фотографией. На снимке актер в своём творческом амплуа: желтой рубашке и в клетчатых штанах на подтяжках. Рядом с ним актер из "Дизель шоу" в образе Элвиса Пресли, на нём белый костюм с красным шарфом.

"Элвис жив", подписал шоумен публикацию.

У Сергея около 130 подписчиков, также публикация набрала более 230 лайков за короткое время.

Под фотографией Сергея Писаренко собралось немного комментариев, но один поклонник шутливо подметил: "Сергей у тебя взгляд похотливого кота который увидел сметану". Остальные поклонники ответили реакциями в виде эмоджи.

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