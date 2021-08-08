Звезда "Дизель шоу", известная актриса Виктория Булитко заставила говорить о себе, показав неожиданный образ

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала серию фото, на которых позировала в концертном платье фиолетового цвета. Платье с эффектными воланами выгодно подчеркнуло фигуру актрисы.

«Ничего не замечаешь?», - подписала фото Виктория.

Дальше она опубликовала еще несколько фотографий, после чего показала, в чем была загвоздка. Дело в том, что Булитко позировала в разных босоножках.

Правда, мало кто из поклонников это заметил. Зато фанаты обратили внимание на внезапно округлившийся животик артистки. Это вынудило Викторию опубликовать отдельную сторис, в которой объяснить «происхождение» животика.

«И..Нет..я не беременна) Это так свет упал», - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что у 35-летней Булитко на данный момент нет детей. При этом у нее есть любимый человек, с которым она не появляется на публике.

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