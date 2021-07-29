Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко зробила зізнання про неприйнятний для себе формат стосунків з чоловіками
Відома українська гумористка поділилася постом на серйозну тему в своєму Instagram, пише Politeka.net.
Так, Булітко розкрила, які стосунки для неї під забороною.
"У мене табу на стосунки з одруженим чоловіком. Не знаю, у який косяк повинна вдаритися, щоб завести роман з невільним чоловіком", - розповіла артистка.
Вона підкреслила, що не хоче починати відносини з обману, а також вірить в те, що всі вчинки в житті повертаються до людини бумерангом.
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"Хочу жити зі спокійною душею, а не чекати ненависті в свою сторону. Нікому не раджу вступати в такі відносини. Моя думка: для початку симпатії дві людини повинні бути вільні", - додала Вікторія.
Цей пост зірка супроводила своїм чорно-білим портретом. На ньому красуня позує перед камерою зблизька в наряді з глибоким декольте.
Шанувальники гумористки тут же почали коментувати пост.
"Чудове фотографія! Модель чарівність! Фотограф майстер!", "Вах яка красуня", "Гармата. Люблю Вас", "Віка, яка прекрасна фотографія-молода, красива, але головне погляд розумної і думаючої людини", - пишуть люди.
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