Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко сделала признание о неприемлемом для себя формате отношений с мужчинами

Известная украинская юмористка поделилась постом на серьезную тему в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Булитко раскрыла, какие отношения для нее под запретом.

«У меня табу на отношения с женатым мужчиной. Не знаю, о какой косяк должна удариться, чтобы завести роман с несвободным мужчиной», - рассказала артистка.

Она подчеркнула, что не хочет начинать отношения с обмана, а также верит в то, что все поступки в жизни возвращаются к человеку бумерангом.

«Хочу жить со спокойной душой, а не ждать ненависти в свою сторону. Никому не советую вступать в такие отношения. Мое мнение: для начала симпатии два человека должны быть свободны», - добавила Виктория.

Этот пост звезда сопроводила своим черно-белым портретом. На нем красотка позирует перед камерой вблизи в наряде с глубоким декольте.

Поклонники юмористки тут же принялись комментировать пост.

«Великолепное фотография! Модель очарование! Фотограф мастер!», «Вах какая красотка», «Пушечка. Люблю Вас», «Вика, какая прекрасная фотография- молодая, красивая, но главное взгляд умного и думающего человека», - пишут люди.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" после постельного фото поразила откровением о служебном романе.

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" кардинально изменила имидж, кадры преображения.

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" засветила развлечения с женой Крутоголова у бассейна.