Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко сделала признание о неприемлемом для себя формате отношений с мужчинами
Известная украинская юмористка поделилась постом на серьезную тему в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Так, Булитко раскрыла, какие отношения для нее под запретом.
«У меня табу на отношения с женатым мужчиной. Не знаю, о какой косяк должна удариться, чтобы завести роман с несвободным мужчиной», - рассказала артистка.
Она подчеркнула, что не хочет начинать отношения с обмана, а также верит в то, что все поступки в жизни возвращаются к человеку бумерангом.
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«Хочу жить со спокойной душой, а не ждать ненависти в свою сторону. Никому не советую вступать в такие отношения. Мое мнение: для начала симпатии два человека должны быть свободны», - добавила Виктория.
Этот пост звезда сопроводила своим черно-белым портретом. На нем красотка позирует перед камерой вблизи в наряде с глубоким декольте.
Поклонники юмористки тут же принялись комментировать пост.
«Великолепное фотография! Модель очарование! Фотограф мастер!», «Вах какая красотка», «Пушечка. Люблю Вас», «Вика, какая прекрасная фотография- молодая, красивая, но главное взгляд умного и думающего человека», - пишут люди.
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" после постельного фото поразила откровением о служебном романе.
Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" кардинально изменила имидж, кадры преображения.
Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" засветила развлечения с женой Крутоголова у бассейна.