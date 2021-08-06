Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко розповіла фанатам про свій стан на 21 день після вакцинації і повідомила, що зважилася на другу дозу вакцини

Як пише Politeka.net, талановита актриса Вікторія Булітко, яка вже багато років виступає в гумористичному проєкті "Дизель шоу", часто ділиться з фанами веселими відео на своїй сторінці в Instagram. Так, протягом липня актриса публікувала гумористичні відео, в яких розповідала про "побічні" ефекти після вакцинації від Covid-19.

Так, зірка з гумором розповідала про своє самопочуття в різні дні після вакцинації. Актриса кожен раз придумувала смішні наслідки, чим дуже веселила фанів. У своєму Instagram Булітко з'являлася і в шапочці з фольги, і дуже "розповніла", жартувала, що у неї виріс "хвіст" і відкрилися нові суперможливості і навіть імітувала втрату свідомості. Загалом "хроніками життя після вакцини" Булітко ділилися з гумором.

Пізніше, в своєму Instagram актриса заявила, що насправді ніяких побічних ефектів у неї не було і відчувала вона себе добре. Крім цього, зірка зважилася на другу дозу вакцини, проте про свій стан ще не розповіла.

"Пройшов 21 день з дня першої вакцинації. Роблю другу! Після першої наслідків не спостерігалося. Подивимося, як зараз себе почуватиму", - пише Булітко.

Раніше Politeka писала, що з Булітко з "Дизель шоу" продовжує відбуватися чортівня після щеплення від ковіда: "подивіться, ось ще один!".

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" показала, що з нею сталося після вакцинації:"один побічний ефект у мене звичайно є".

А ще Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" повідомила про дивну "побочку" на третій день після вакцинації: "у мене…".