Нічого собі "урожай"!

Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко здивувала відео через п'ять днів після вакцинації від коронавірусу

Як передає Politeka.net, новими кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

38-річна актриса нещодавно зробила щеплення від коронавірусу і тепер кожен день ділиться зі своїми шанувальниками кумедними "побічними" ефектами після уколу.



"5-ий день після вакцини або, огірки дають плоди", - написала Вікторія в підписі до посту.

На опублікованих кадрах Булітко пройшлася своїм домашнім городом, і показала, як у неї "вродили" огірки.

"Виросли ось такі от качани... Подивіться, ось ще один! Напевно, це все через вакцинацію", - поділилася артистка за кадром, зриваючи кукурудзу.

Варто відзначити, що раніше у актриси "виріс хвіст".

У перший день актриса імітувала непритомність, а через два дні після щеплення зняла веселий ролик, в якому її вага різко підстрибнув з 44 кг до 68 кг.

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