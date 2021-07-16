Акторка із "Дизель шоу" Вікторія Булітко розповіла фанатам про свій стан на третій день після вакцинації як завжди з гумором

Як пише Politeka.net, талановита акторка, яка вже багато років виступає в гумористичному проєкті "Дізель шоу" часто ділиться з фанами веселими відео на своїй сторінці в Instagram. Так акторка вирішила розповісти, що з нею сталося на третій день після вакцинування від Covid-19.

Хроніками "життя після вакцинації" Булітко ділиться з гумором. Так, у перший день вона імітувала втрату свідомості, а потім показала як її "рознесло" після вакцини. Тепер зірка розповіла про свої нові кулінарні вміння.

"У мене проснулися круті кулінарні можливості: я робила олів’є, а вийшла піца", - жартує акторка.

"Побічні ефекти після вакцини", - підписала свій пост Булітко.

Загалом, усі три відео жінка з гумором присвячує "плоскоземельщикам та антипрививочникам". Звичайно у коментарях почали жартувати на тему нових можливостей після вакцинування.

Нагадаємо, що Вікторія Булітко з "Дизель шоу" повідомила про свій стан після вакцинації: "Тримайтеся".

Раніше Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" прийшла на вакцинацію в яскраво-червоному вбранні: "Тепер і заміж...".

А ще Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" вліпила ляпаса колезі після спекотного поцілунку: "Вибачте".