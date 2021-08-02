Українська актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", раптово заговорила про особисте життя

Відома українська гумористка поділилася постом на тему, яка цікавила багатьох, у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Вікторія Булітко зазначила, що так старанно приховує своє особисте життя, що про неї не знають навіть знайомі.

«Я вибрала позицію-приховувати особисте життя і успішно з цим справляюся. Так успішно, що недавно навіть мій знайомий, не близький правда, але все ж, зажадав якесь підтвердження цього факту. Довелося зробити знімок фотографії, яка у нас в спальні висить», - розповіла актриса.

Булітко пояснила, чому не говорить про особисте життя і не розголошує особистість свого обранця.

"Не бачу сенсу чужим людям заглядати в мій простір. Адже це глибше, ніж моя творчість чи публічні прояви. Не хочу непотрібних питань або зайвих суджень, балаканини про мій вибір. Я ранима людина і на мене можна вплинути якимось висловлюванням або оцінкою. Мені так спокійніше", - зізналася вона.

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