Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко рассказала фанатам о своем состоянии на 21 день после вакцинации и сообщила, что решилась на вторую дозу вакцины

Как пишет Politeka.net, талантливая актриса Виктория Булитко, которая уже много лет выступает в юмористическом проекте "Дизель шоу", часто делится с фанами веселыми видео на своей странице в Instagram. Так, в течение июля актриса публиковала юмористические видео, в которых рассказывала о "побочных" эффектах после вакцинирования от Covid-19.

Так, звезда с юмором рассказывала о своем самочувствии в разные дни после вакцинации. Актриса каждый раз придумывала смешные последствия, чем очень веселила фанов. В своем Instagram Булитко появлялась и в шапочке из фольги, и очень "располневшая", шутила, что у нее вырос "хвост" и открылись новые супервозможности и даже имитировала потерю сознания. В общем "хрониками жизни после вакцины" Булитко делились с юмором.

Позже, в своем Instagram актриса заявила, что на самом деле никаких побочных эффектов у нее не было и чувствовала она себя хорошо. Кроме этого, звезда решилась на вторую дозу вакцины, однако о своем состоянии еще не рассказала.

"Прошел 21 день со дня первой вакцинации. Делаю вторую! После первой последствий не наблюдалось. Посмотрим, как сейчас себя буду чуствовать", - пишет Булитко.

Ранее Politeka писала, что с Булитко из " Дизель шоу "продолжает происходить чертовщина после прививки от ковида:" посмотрите, вот еще один!".

Напомним, что Булитко из " Дизель шоу "показала, что с ней произошло после вакцинации:" один побочный эффект у меня конечно есть".

А еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" сообщила о странную "побочку" на третий день после вакцинации: "У меня…".