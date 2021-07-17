Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко записала відео на четвертий день після вакцинації, показавши "побочку"

38-річна актриса нещодавно пройшла вакцинацію від коронавірусу і тепер кожен день записує кумедні відео, розповідаючи про "зміни". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

"Ну взагалі один побічний ефект у мене звичайно є. Я зараз спробую вам його показати. Ось. Бачите? У мене виріс хвостик. Я як би з вами заграю ним. Бачите? Весь. Гарного дня", - сказала гумористка.

При цьому Вікторія показала на відео хвіст кішки, чим повеселила своїх фоловерів. "Плоскоземельникам присвячується", - додала артистка.

"Ось!!!! Вооот!!! А я знала, що щеплення до добра не приведе!!!!", "Потім відростуть копита«, "Гумор 80lvl", "не вакцина, а диво якесь«,» Аж самій хочеться вакцинуватися", - пишуть в коментарях.

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