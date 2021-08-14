Украинская актриса и звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко потрясла поклонников новым образом
Как передает Politeka.net, Виктория Булитко известная украинская актриса и юмористка. Ранее она играла в КВН, после чего попала в Лигу Смеха. Сейчас она прославилась в программе "Дизель шоу". Девушка активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.
На этот раз Виктория поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На снимке девушка вся в красном и держит в руках красный шарик
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"Мечты!
Почему одни мечты сбываются, а другие нет? Что может мешать исполнению? А, может, мы не всегда правильно мечтаем? А, возможно, иногда сами не знаем, чего хотим... а еще , оказывается, в загадывании желания есть формулы "чудесного" исполнения, которые было любопытно раскрыть для себя.
Нет, это не реклама, и никто не уговаривал меня, просто, решила поделится с теми, кто ищет, задаёт вопросы, интересуется , кто чувствует вибрацию вселенной", рассказала Виктория Булитко
Поклонники актрисы восхитились новым образом и оставили ей множество приятных комментариев: "По-моему Ассоль Булитко дождалась свои алые паруса", "Куколка", "Вика - девушка-мечта", "Фотка огонь", "Какая ты красивая".
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