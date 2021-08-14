Новые выпуски "Дизель шоу" отныне будут выходить на украинском языке

Как пишет Politeka.net, "Дизель шоу", которое производит студия "Дизель Студио", транслируется на украинском телеканале "ICTV" с 2015 года. Все время юмористическое шоу было русскоязычным, однако недавно продюсеры заявили, что теперь актеры будут разговаривать на украинском.

"Дизель говорит на украинском! Получи удовольствие от качественного украинского контента! 💙💛 "Дизель" шутит на родном языке - это невероятно смешно. 😉 Присоединяйся!👍🏼",- написали на официальной странице шоу и опубликовали отрывок из миниатюры, где актеры говорят на украинском языке.

Вероятно, такое решение было принято в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", нормы которого предусматривают распространение украинского на телевидении и в киноиндустрии.

Поклонникам юмористического шоу такое решение продюсеров понравилось.

"Борщ и сало лучшие". Спасибо вам друзья", - пишут в комментариях.

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