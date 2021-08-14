Новые выпуски "Дизель шоу" отныне будут выходить на украинском языке

Как пишет Politeka.net, "Дизель шоу", которое производит студия "Дизель Студио", транслируется на украинском телеканале "ICTV" с 2015 года. Все время юмористическое шоу было русскоязычным, однако недавно продюсеры заявили, что теперь актеры будут разговаривать на украинском.

дизель шоу, Егор Крутоголов, виктория булитко, Александр Бережок

"Дизель говорит на украинском! Получи удовольствие от качественного украинского контента! 💙💛 "Дизель" шутит на родном языке - это невероятно смешно. 😉 Присоединяйся!👍🏼",- написали на официальной странице шоу и опубликовали отрывок из миниатюры, где актеры говорят на украинском языке.

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Вероятно, такое решение было принято в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", нормы которого предусматривают распространение украинского на телевидении и в киноиндустрии.

Поклонникам юмористического шоу такое решение продюсеров понравилось.

"Борщ и сало лучшие". Спасибо вам друзья", - пишут в комментариях.

Ранее Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Булитко удивила необычным образом и откровением о мечте: "Дождалась свои алые паруса".

Напомним, что Яна Глущенко из" Дизель шоу "понежилась на солнышке в эффектном купальнике:"можно и позагорать".

A еще Politeka сообщала, что Крутоголов из Дизель шоу" показал редкие фото сына-чемпиона: как он выглядит.