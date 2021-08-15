Українців попередили про магнітні бурі, які загрожують тяжкими наслідками для деяких людей
Експерти розповіли про сильні магнітні бурі, які накриють землю вже скоро.
Так, прогнозується, що потужне хвилювання відбудеться 16-17 серпня. Коливання середнього ступеня очікуються 19-20 серпня, і 29 серпня, пише РБК.
У такі дні фахівці рекомендують поберегтися особливо гіпотонікам і гіпертонікам.
Хоча і механізми впливу електромагнітних збурень на людину вивчені слабо, все ж лікарі спостерігають погіршення стану здоров'я пацієнтів.
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За словами експертів, гіпертонікам потрібно пити побільше води, і знизити вживання солі, яка затримує рідину в організмі, а це веде до підвищення тиску.
Гіпотонікам ж радять прийняти тонізуючу настоянку елеутерококу або лимонника.
Варто зазначити, що геомагнітні бурі можуть підвищити тиск у людей, а їх працездатність знижується. Лікарі кажуть, що у пацієнтів спостерігаються головні болі, є тривожність, а також загострюються хронічні захворювання.
Експерти кажуть, що в такі дні потрібно висипатися і поменше напружуватися, як фізично, так і емоційно.
Чутливим людям потрібно відмовитися на час від жирних, гострих, важких страв, а також алкоголю.
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