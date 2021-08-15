Українців попередили про магнітні бурі, які загрожують тяжкими наслідками для деяких людей

Експерти розповіли про сильні магнітні бурі, які накриють землю вже скоро.

Так, прогнозується, що потужне хвилювання відбудеться 16-17 серпня. Коливання середнього ступеня очікуються 19-20 серпня, і 29 серпня, пише РБК.

У такі дні фахівці рекомендують поберегтися особливо гіпотонікам і гіпертонікам.

Хоча і механізми впливу електромагнітних збурень на людину вивчені слабо, все ж лікарі спостерігають погіршення стану здоров'я пацієнтів.

За словами експертів, гіпертонікам потрібно пити побільше води, і знизити вживання солі, яка затримує рідину в організмі, а це веде до підвищення тиску.

Гіпотонікам ж радять прийняти тонізуючу настоянку елеутерококу або лимонника.

Варто зазначити, що геомагнітні бурі можуть підвищити тиск у людей, а їх працездатність знижується. Лікарі кажуть, що у пацієнтів спостерігаються головні болі, є тривожність, а також загострюються хронічні захворювання.

Експерти кажуть, що в такі дні потрібно висипатися і поменше напружуватися, як фізично, так і емоційно.

Чутливим людям потрібно відмовитися на час від жирних, гострих, важких страв, а також алкоголю.

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