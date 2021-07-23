Что нельзя делать

Украинцев предупредили о новом всплеске геомагнитной активности Солнца

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, в пятницу, 23 июля с полуночи до 6 утра возможны магнитные возмущения примерно 4 класса, пишут «Факты».

Однако отмечается, что данный магнитный всплеск будет слабее традиционной магнитной бури.

Кроме того, в субботу 24 июля также ожидается повышенная солнечная активность.

Ввиду такой ситуации метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание. Возможны проблемы со сном, приступы тахикардии, одышка, головокружение, апатия или раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь нужно постараться избегать стрессов и переутомлений. То есть, выяснение отношений, как и большие нагрузки в зале стоит отложить до лучших времен. Из рациона лучше исключить алкоголь, кофе, жареную, острую и копченую пищу.

Стоит больше времени проводить на свежем воздухе, если позволяет погода.

Напомним, магнитные бури грозят украинцам в июле, названы опасные дни.

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Также Politeka писала, на украинцев обрушатся магнитные бури, даты ударов и важные рекомендации.