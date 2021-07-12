Украинцев предупредили о магнитной буре на этой неделе, которая начнется прямо с понедельника

Магнитные бури средней активности (до 4 баллов) пройдут 12−13 июля. Пик активности возмущений и в понедельник, и во вторник придется на раннее утро, сообщили ученые лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, пишут «Факты».

Кроме того, непростыми в этом плане будут 18−19 июля, поэтому соблюдать осторожность следует всю ближайшую неделю.

Магнитные бури в основном влияют на людей с хроническими болезнями и тех, кто чувствителен к перепадам погоды.

Как результат возможны апатия или раздражительность, головные боли вплоть до мигреней, головокружение, обострение хронических заболеваний, одышка, приступы тахикардии, проблемы со сном.

Чтобы не испы тать на себе негативное влияние магнитных бурь, нужно избегать переутомления им чрезмерных нагрузок во время занятий в зале. Стоит отказаться от алкоголя, жирной пищи, курения. Также лучше отложить выяснения отношений, поскольку эмоциональный фон в такие периоды у многих нестабилен.

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