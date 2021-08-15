Украинцев предупредили о магнитных бурях, которые грозят тяжелыми последствиями для некоторых людей

Эксперты рассказали о сильных магнитных бурях, которые накроют землю уже скоро.

Так, прогнозируется, что мощное волнение произойдет 16-17 августа. Колебания средней степени ожидаются 19-20 августа, и 29 августа, пишет РБК.

В такие дни специалисты рекомендуют поберечься особенно гипотоникам и гипертоникам.

Хотя и механизмы воздействия электромагнитных возмущений на человека изучены слабо, все же врачи наблюдают ухудшение состояния здоровья пациентов.

По словам экспертов, гипертоникам нужно пить побольше воды, и снизить употребление соли, которая задерживает жидкость в организме, а это ведет к повышению давления.

Гипотоникам же советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.

Стоит отметить, что геомагнитные бури могут повысить давление у людей, а их работоспособность снижается. Врачи говорят, что у пациентов наблюдаются головные боли, есть тревожность, а также обостряются хронические заболевания.

Эксперты говорят, что в такие дни нужно высыпаться и поменьше напрягаться, как физически, так и эмоционально.

Чувствительным людям нужно отказаться на время от жирных, острых, тяжелых блюд, а также алкоголя.

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