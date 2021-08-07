Украину накрою магнитные бури в ближайшие недели

Как передает Politeka.net, неблагоприятные даты назвали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Согласно данным сервиса, ближайшая активность на солнце приходит уже во вторник, 10 августа.

Следующим неблагоприятным днем станет День Независимости Украины. Именно тогда украинцев потревожить 4-х бальная магнитная буря.

В такие дни специалисты советуют людям с хроническими болезнями сердца держать под рукой лекарства, так они являются наиболее уязвимыми к таким явлениям.

Лучшие виды активности в это время – утренние и вечерние прогулки. Также не лишним будет сделать зарядку.

Напомним, магнитные бури накроют украинцев, названы опасные даты: когда готовиться.

Как сообщала Politeka, мощные магнитные бури "ударят" по украинцам, известны опасные даты.

Также Politeka писала, на Землю надвигаются мощные магнитные бури: названа дата самого сильного "удара".