Екс-фаворитка "Холостяка" Михайла Заливако Даша Ставнича поділилася новою фотографією

Як передає Politeka.net, Даша Ставнича є екс-учасницею 11 сезону шоу"Холостяк". Як відомо, вона вибула після того, як "Холостяк" Михайло Заливако познайомив обраницю зі своєю сім'єю. Він це аргументував тим, що вона поводилася досить закрито і йому це не сподобалося. Зараз Даша продовжує свою роботу тренером і радує шанувальників моментами з життя в своєму блозі.

На цей раз дівчина поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімку Даша в Білій відкритій сукні задерла ногу на невідомого чоловіка.

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Шанувальники засипали дівчину привітаннями, і також помітили, що у Даші з'явився живіт: "Животик?😉або здалося?"

Дівчина відповіла, що шанувальниці здалося, і що тут справа в ракурсі, позі і в тому, що вона під вечір поїла. Даша розповіла, що найближчим часом народжувати не збирається, і хоче зараз реалізувати себе в роботі тренера.

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