Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако совсем скоро выберет свою избранницу, пока украинцы гадают, кем же она станет

Совсем скоро скоро состоится очередной эфир шоу "Холостяк", в котором участницам предстоит узнать, кто же окажется в финале проекта. Сейчас осталось всего четыре девушки, а после ухода Юлии "Зайки", многие украинцы теряются в догадках: кого же тогда выберет непредсказуемый главный герой?

Анонс нового выпуска, который пройдет в пятницу, привлек внимание пользователей сети. Многие все еще обсуждают поступок Михаила и удивляются его решению выгнать Юлию, поэтому теперь, когда до финала осталось немного, никто не может предположить даже имени финалистки. Даша, Анна, Розали и Джессика очень разные.

В анонсе каждая девушка будет сильно нервничать из-за знакомства мужчины с родителями. Более того, одна из участниц будет слишком эмоциональная, а церемония поразит новым откровением мужчины. Нккоторые заявили, что участницы одеждой и в видео сами выдали личность той, что покинет шоу:

«Кто остался уже неинтересно, лучшая ушла; Джессика самая яркая из всех, всегда в себе уверенная; Из всех кто остался Даша лучшая. А остальные змеи. Наигранные и не искренние; Розали домой пора походу; Я буду очень рада если уйдет эта 🐍 Джессика)));блин, так жалко; А де хусточка Аньки...? 😉; В конце прошлого выпуска спалили кто уйдёт в этом) когда показывали кадр с машиной; А Джесика вырядилась; Джесика😍;, вау, что же нас ждет? Джесика домой поедет наверное».

Как известно, в девятом выпуске Миша выгнал 27-летнюю Юлию "Зайку", которую чуть ли не с самого начала называли его фавориткой. Сейчас за сердце "Холостяка" остались бороться Анна Богдан, Джессика Чеги, Дария Ставничая и Розали Номбре. Заливако предстоит сделать нелегкий выбор.

Пока вся страна наблюдает за этой интригой, Миша в своем микроблоге в Инстаграм выставил яркое фото из Дахаба, Египет. Судя по всему, это новое фото, сделанное уже после окончания съемок "Холостяка".

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и...".

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