Экс-фаворитка "Холостяка" Михаила Заливако Даша Ставнича поделилась новой фотографией

Как передает Politeka.net, Даша Ставнича является экс-участницей 11 сезона шоу "Холостяк". Как известно, она выбыла после того, как "Холостяк" Михаил Заливако познакомил избранницу со своей семьей. Он это аргументировал тем, что она вела себя достаточно закрыто и ему это не понравилось. Сейчас Даша продолжает свою работу тренером и радует поклонников моментами из жизни в своем блоге.

На этот раз девушка поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На снимке Даша в белом открытом платье задрала ногу на неизвестного мужчину.

"С днём рождения меня! Максимально кайфую", пишет спортсменка

Поклонники засыпали девушку поздравлениями, и также заметили, что у Даши появился живот: " Животик?😉или показалось?"

Девушка ответила, что поклоннице показалось, и что тут дело в ракурсе, позе и в том, что она под вечер поела. Даша рассказала, что в ближайшее время рожать не собирается, и хочет сейчас реализовать себя в работе тренера.

Ранее сообщалось, экс-фаворитка "Холостяка" расплакалась, поделившись своей обидой: "Моих нервов не хватает..."

Также, изгнанная из "Холостяка" Даша в прозрачном корсете сразила наповал: "Малышка, ты богиня!"

Politeka рассказывала, участницы "Холостяка" с Заливако случайно выдали секрет, кто покинет шоу: "Блин, так жалко"



