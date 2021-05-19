Бывшая участница шоу "Холостяк-11", спортсменка Дарья Ставнича, рассказала о чувствах, которые переживает

Дарья Ставнича выбыла в прошлои выпуске после того, как герой проекта Михаил Заливако познакомил девушку со своими близкими, пишет Politeka.net. Причиной своего решения "холостяк" назвал то, что Дарья вела себя закрыто.

Позже Дашу пригласили на пост-шоу "Как выйти замуж". В студии девушка не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

"Моих нервов не хватает, почему после каждого просмотра я пью успокоительное или плачу?!!! Мои хорошие, вы даже не представляете, как мне обидно😭😭 Я так устала от этого монтажа, от этих псевдо профессиональных психологов. Я за свою семью разорву!!! Я никому не позволю говорить, что моя мелка - мое солнышко прекрасное, лучик света - невоспитанная", - написала спортсменка.

По словам экс-участницы "Холостяка", у нее замечательные родители и сестры, поэтому она не позволит никому их обижать.

"Вы сами видели, какая у меня прекрасная семья, она вам очень полюбилась 🔥❤️ А то, что показали на пост-шоу 🤦‍♂️🤷‍♀️ Уже выжимают как могут( То вырезают меня, то перекручивают 🤷‍♀️👏", - написала Дарья.

Публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Даш,у тебя замечательная семья такая теплая, душевная", "Не обращай внимание. Все для рейтинга программы!!! Все все понимают, что это шоу. А ты красавица и семья очень положительная, классная, дружная) 🔥", "Ужас ..как можно трогать дороже .... хотя и ради рейтинга ... совсем у людей ничего святого не осталось ...".

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить...".