Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк розповів про загибель батька-руандійця

Як відомо, батько спортсмена Венсан Ндагіджимана, який родом із Руанди, що в Африці, навчався в Києві в авіаційному інституті на конструктора військових літаків. Там він познайомився з матір’ю Беленюка. У 1991 році в Києві народився Жан, однак його батько не застав народження сина. Коли в його рідній країні почалася кривава громадянська війна, Венсан був змушений залишити Україну.

Також Жан пояснив, чому він не носить прізвище батька. За його словами, це вирішили його мама і бабуся, дали йому прізвище Беленюк, а вже потім Жан не став нічого змінювати.

За словами нардепа, батько помер у 2001 році, коли Беленюку було 10 років. Однак істину причину смерті батька Беленюк дізнався через багато років, у 2017, коли поїхав до Руанди знайомитися із сім’єю по лінії батька. Про це він розповів в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Як мені дядько пояснював, тато загинув із політичних мотивів. Було інсценування. Він їхав із групою однодумців в один із районів Руанди, виїхала вантажівка, яка знесла їхню машину на рівному місці. Після цього жодного розслідування не було, нікого не посадили", – зазначив Беленюк.

Жан розповідає, що це був етнічний конфлікт між хуту і тутсі. Його батько хотів хоч трохи взяти під контроль ситуацію та припинити кровопролиття. Беленюк каже, що, як він зрозумів зі слів родичів, батько був керівником одного із угрупувань хуту.

За словами Беленюка, у його батька є ще два брати, які навчалися за кордоном. Один – у Римі, другий – у Голландії. З ними Жан підтримує стосунки. Окрім них, є ще сестра та двоє братів-близнюків, які також загинули під час громадянської війни в Руанді.

Нагадаємо, що у 2019 Беленюк став народним депутатом України від пропрезидентської партії "Слуга народу", однак спортивної кар'єри не покинув. 30-річний Беленюк встиг завоювати багато медалей, однак найважливішою в кар'єрі є його перша золота медаль на Олімпійських іграх в Токіо. Він переміг угорця Віктора Лорінца з рахунком 5:1.

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