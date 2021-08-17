Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк рассказал о гибели отца-руандийца

Как известно, отец спортсмена Венсан Ндагиджимана, который родом из Руанды, что в Африке, учился в Киеве в авиационном институте на конструктора военных самолетов. Там он познакомился с матерью Беленюка. В 1991 году в Киеве родился Жан, однако его отец не застал рождение сына. Когда в его родной стране началась кровавая гражданская война, Венсан был вынужден покинуть Украину.

Также Жан объяснил, почему он не носит фамилию отца. По его словам, это решили его мама и бабушка, дали ему фамилию Беленюк, а уже потом Жан не стал ничего менять.

По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет. Однако истиную причину смерти отца Беленюк узнал через много лет, в 2017, когда поехал в Руанду знакомиться с семьей по линии отца. Об этом он рассказал в интервью Алеси Бацман.

"Как мне дядя объяснял, папа погиб по политическим мотивам. Была инсценировка. Он ехал с группой единомышленников в один из районов Руанды, выехал грузовик, который снес их машину на ровном месте. После этого никакого расследования не было, никого не посадили", – отметил Беленюк.

Жан рассказывает, что это был этнический конфликт между хуту и тутси. Его отец хотел хоть немного взять под контроль ситуацию и прекратить кровопролитие. Беленюк говорит, что, как он понял со слов родственников, отец был руководителем одной из группировок хуту.

По словам Беленюка, у его отца есть еще два брата, которые также учились за границей. Один – в Риме, второй – в Голландии. С ними Жан поддерживает отношения. Кроме них, есть еще сестра и двое братьев-близнецов, которые также погибли во время гражданской войны в Руанде.

Напомним, что в 2019 Беленюк стал народным депутатом Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа", однако спортивной карьеры не покинул. 30-летний Беленюк успел завоевать много медалей, однако самой важной в карьере является его первая золотая медаль на Олимпийских играх в Токио. Он победил венгра Виктора Лоринца со счетом 5: 1.

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