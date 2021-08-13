Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх написала перший пост у соцмережі після повернення до України

Як повідомляє Politeka.net, спортсменка в ньому прокоментувала і скандал, який спалахнув через її обійми на Олімпійських іграх з росіянкою Марією Ласіцкене.

Ярослава Магучіх запевнила, що пишається тим, що підіймає прапор і співає гімн України.

Легкоатлетка вирішила пояснити свої обійми з росіянкою.

«Виступити на Олімпіаді - мрія і сенс всього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції у мить, коли моя мрія збулась! Мені підкорилась не тільки висота, але й олімпійська медаль! Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ», - зазначила вона.

Ярослава Магучіх також виказала шану українським воїнам.

«Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають країну у російсько-українській війні. Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватись, жити мирним життям! Я вірна Україні. Розумію, що відбулось. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все», - підкреслила українська спортсменка.

Пост Магучіх коментують у мережі, думки користувачів з приводу пояснень легкоатлетки розділилися.

«Дякую за бронзу 👏 а золото ще попереду», «Соромно читати», «Найкраща», «Довелося прогнутися», «Дуже прикро за неї», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх 7 серпня здобула «бронзу» в стрибках у висоту. Золоту медаль завоювала Марія Ласіцкене, яка виступала за Олімпійський комітет Росії. В українських соцмережах швидко поширилися фото спортсменок, які обнялися після завоювання олімпійський нагород.

Додамо, що 28-річна російська спортсменка Марія Ласіцкене (дівоче прізвище-Кучина) є капітаном Збройних сил Росії, а в 2018 році була довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії.

Нагадаємо, в Мінспорту пояснили фото Магучіх з росіянкою: "Я бачив, як вона раділа".

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