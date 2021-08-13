Украинская легкоатлетка Ярослава Магучіх написала первый пост в соцсети после возвращения в Украину

Как сообщает Politeka.net, спортсменка в нем прокомментировала и скандал, вспыхнувший из-за ее объятий на Олимпийских играх с россиянкой Марией Ласицкене.

Ярослава Магучіх заверила, что гордится тем, что поднимает флаг и поет гимн Украины.

Легкоатлетка решила объяснить свои объятия с россиянкой.

«Выступить на Олимпиаде - мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне подчинилась не только высота, но и олимпийская медаль! Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир», - отметила она.





Ярослава Магучих также оказала почет украинским воинам.

"Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать в ряды военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью! Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все», - подчеркнула украинская спортсменка.

Пост Магучіх комментируют в сети, мнения пользователей по поводу объяснений легкоатлетки разделились.

"Спасибо за бронзу , а золото еще впереди", "стыдно читать", "Лучшая", "пришлось прогнуться", "очень обидно за нее", - пишут в комментариях.

Напомним, Ярослава Магучих 7 августа завоевала "бронзу" в прыжках в высоту. Золотую медаль завоевала Мария Ласицкене, выступавшая за олимпийский комитет России. В украинских соцсетях быстро распространились фото спортсменок, которые обнялись после завоевания олимпийский наград.

Добавим, что 28-летняя российская спортсменка Мария Ласицкене (девичья фамилия-Кучина) является капитаном Вооруженных сил России, а в 2018 году была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России.

Напомним, в Минспорта объяснили фото Магучих с россиянкой: "я видел, как она радовалась".

Как сообщала Politeka, Беленюк разнес чиновников за провал олимпийцев: Отдохнули за средства бюджета.

Также Politeka писала, что Магучих ответила на упреки из-за скандального фото с россиянкой: "у нас есть свобода мысли"