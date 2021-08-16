Співачка Наталія Могилевська підтримала олімпійського чемпіона Жана Беленюка, якого атакували в Києві через колір шкіри

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку артистки.

Зовсім недавно Беленюк повернувся з Олімпійських ігор в Токіо, на яких завоював для України золоту медаль у греко-римській боротьбі в категорії до 87 кг.А 13 серпня він повідомив, як у Києві його атакували невідомі хлопці з расистськими поглядами. Йому вигукували фрази: "чорна Мавпа щось знає про патріотизм?!"і" Валі в Африку!».

Ця подія змусила Беленюка, народженого в Києві, задатися питанням про те, чи вважається він українцем для своєї держави, і які в ньому існують «критерії патріотизму».

Наталія Могилевська відреагувала на подію досить різко.

"Ваше щастя, що він не вбив вас, а міг", - написала вона.

Також вона вирішила продублювати питання, які виникли у Беленюка після події:

1. Мені цікаво, чи українець Я для свої держави, які критерії патріотизму існують в ній?!



2. Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?!



3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!

"Жан, ти найукраїнськіший українець, якого я зустрічала", - підсумувала Могилевська.

Нагадаємо, Беленюк завоював для України золоту медаль на Олімпіаді, подробиці.

Як повідомляла Politeka, Беленюк відчитав чиновників за результати Олімпіади для України.

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