Спортсмена Жана Беленюка позвали на шоу "Танцы со звездами", его ответ удивил всех

Как сообщает Politeka.net, народный депутат и борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который на днях завоевал первую золотую медаль среди украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио, признался, что его пригласили принять участие в шоу "Танцы со звездами". Более того, после олимпийского триумфа это случилось уже в четвертый раз. Возможно, приглашение связано с тем, что Жан исполнил гопак после того, как получил золотую медаль, пишет телеграм-канал "Культурная прачечная".

По словам Беленюка, он вынужден отказаться от такого предложения из-за своей занятости. "Я пока не могу себе позволить такую ​​роскошь. У меня есть чем заняться, но в будущем не исключаю такой возможности, что я приму приглашение", - заявил спортсмен.

При этом он отметил, что в юные годы его выгнали из танцевальной секции, так что теперь он "недолюбливает" танцоров. "Поэтому у меня зуб на танцовщиков", - пошутил Беленюк.

Напомним, Олимпийский чемпион Беленюк "напал" на звезду "Женского квартала", кадры попали в сеть: "Сейчас разомнусь…".

Как сообщала Politeka, Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде и станцевал гопак: кадры триумфа.

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