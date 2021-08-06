Спортсмена Жана Беленюка позвали на шоу "Танцы со звездами", его ответ удивил всех
Как сообщает Politeka.net, народный депутат и борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который на днях завоевал первую золотую медаль среди украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио, признался, что его пригласили принять участие в шоу "Танцы со звездами". Более того, после олимпийского триумфа это случилось уже в четвертый раз. Возможно, приглашение связано с тем, что Жан исполнил гопак после того, как получил золотую медаль, пишет телеграм-канал "Культурная прачечная".
По словам Беленюка, он вынужден отказаться от такого предложения из-за своей занятости. "Я пока не могу себе позволить такую роскошь. У меня есть чем заняться, но в будущем не исключаю такой возможности, что я приму приглашение", - заявил спортсмен.
При этом он отметил, что в юные годы его выгнали из танцевальной секции, так что теперь он "недолюбливает" танцоров. "Поэтому у меня зуб на танцовщиков", - пошутил Беленюк.
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