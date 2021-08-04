Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который триумфировал на Олимпиаде в Токио, удивил поведением на сцене «Женского квартала»

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоу появился отрывок с концерта, в котором участвовал Беленюк. На видео актриса Татьяна Песик играла мать, которая знакомится с ухажером дочери.

«Давай Жан, мама ходила на сумо. Сейчас немного разомнусь», - обратилась Песик к Беленюку, после чего он перебросил ее через ногу и уложил на пол коронным приемом.

«Дочка, выходи за него замуж. Если ты за него не пойдешь, я сама за него пойду», - отметила Песик, лежа на полу.

«От всего коллектива "Женского Квартала" поздравляем нашего чемпиона @zhanbeleniuk с завоеванием золотой медали на Олимпиаде в Токио! Ты наш герой!», - подписали видео авторы аккаунта.

Добавим, что Жан Беленюк стал первым спортсменом, который завоевал для Украины золотую медаль.

Напомним, что Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде, станцевав украинский народный танец.

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