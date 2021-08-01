Співачка й гумористка з "Жіночого кварталу" Марта Адамчук заінтригувала атмосферним кадром і чуттєвим образом

Так, 35-річна брюнетка з "вокального квартету" до студії "Квартал 95" встигла засвітитися в таких в шоу, як «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», а також записати саундтреки до фільму Олексія Залевського "Z Joke". Марта не тільки талановита актриса і співачка - вона ще захоплюється фотографією, пробуючи себе по обидві сторони камери. Цього разу Адамчук виступила в якості моделі, показавши свій ідеальний ранок. На новому знімку, яким дівчина поділилася у себе в мікроблозі в Instagram, вона позувала за столиком у кафе, передає Politeka.net.

Зірка була в білій сукні з глибоким V-подібним вирізом і ажурною обробкою. В руках артистка тримала горнятко кави, а перед нею стояла тарілка з млинцями та ягодами. Марта обдарувала фанатів теплою посмішкою.

"Раночок 🤍", - підписала вона кадр.

Користувачі засипали співачку компліментами в коментарях:

"Приємного апетиту 😍 😍 😍"

"Ви чарівна 👍 🔥"

"Красуня! 😍"

"Ваша посмішка 😻 💘"

"Гарного тобі дня, Мартулька"

"Кохаю безмежно 😘 😘 😘 💞❤️"

Нагадаємо, красуня з "Жіночого кварталу" влаштувала чуттєву фотосесію у воді.

Як повідомляла Politeka, брюнетка з "Жіночого кварталу" вразила не тільки посмішкою в стильному вбранні.

Також Politeka писала, що брюнетка з "Жіночого кварталу" розповіла про своє щастя, показавши себе в ніжному образі.