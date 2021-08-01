Співачка й гумористка з "Жіночого кварталу" Марта Адамчук заінтригувала атмосферним кадром і чуттєвим образом
Так, 35-річна брюнетка з "вокального квартету" до студії "Квартал 95" встигла засвітитися в таких в шоу, як «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», а також записати саундтреки до фільму Олексія Залевського "Z Joke". Марта не тільки талановита актриса і співачка - вона ще захоплюється фотографією, пробуючи себе по обидві сторони камери. Цього разу Адамчук виступила в якості моделі, показавши свій ідеальний ранок. На новому знімку, яким дівчина поділилася у себе в мікроблозі в Instagram, вона позувала за столиком у кафе, передає Politeka.net.
Зірка була в білій сукні з глибоким V-подібним вирізом і ажурною обробкою. В руках артистка тримала горнятко кави, а перед нею стояла тарілка з млинцями та ягодами. Марта обдарувала фанатів теплою посмішкою.
"Раночок 🤍", - підписала вона кадр.
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Користувачі засипали співачку компліментами в коментарях:
"Приємного апетиту 😍 😍 😍"
"Ви чарівна 👍 🔥"
"Красуня! 😍"
"Ваша посмішка 😻 💘"
"Гарного тобі дня, Мартулька"
"Кохаю безмежно 😘 😘 😘 💞❤️"
Нагадаємо, красуня з "Жіночого кварталу" влаштувала чуттєву фотосесію у воді.
Як повідомляла Politeka, брюнетка з "Жіночого кварталу" вразила не тільки посмішкою в стильному вбранні.
Також Politeka писала, що брюнетка з "Жіночого кварталу" розповіла про своє щастя, показавши себе в ніжному образі.