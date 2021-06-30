Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук показала женственный домашний образ в узком платье
Артистка «Женского Квартала» порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Как известно, Марта Адамчук – не только юмористка, но и талантливая певица, а также фотограф, которая часто балует коллег импровизированными фотосессиями. На этот раз звезда решила показать поклонникам еще одну свою сторону: она поделилась снимком, на котором можно увидеть ее простой домашний образ.
Так, на фото Марта сидит перед окном, глядя на улицу с улыбкой. Перед ней стоят горшки с комнатными цветами. Артистка одета в длинное узкое платье глубокого оливкового цвета. Судя по всему, она не стала надевать под него нижнее белье.
В подписи к фото звезда поделилась вдохновившей ее цитатой.
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«Верить или не верить, это совершенно не важно. Нужно просто задавать себе всё больше и больше вопросов. Б. Вербер».
Поклонники тут же отреагировали на пост Адамчук.
«Красива», «Хороша», «Мартуся, ты невероятная», «Женственно», - пишут люди.
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