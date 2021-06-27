Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Женского квартала", показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук является одной из четырёх певиц "Женского квартала". Красотка стала довольно популярной и недавно даже исполняла гимн Украины перед игрой украинской сборной по футболу. Не забывает Марта и о социальных сетях, где делится интересным контентом, радуя многотысячную аудиторию, которая следит за девушкой в Инстаграм.
На фото Марта показалась в черном наряде. Красотка добавила несколько фото, позируя у водоема.
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