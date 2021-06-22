Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Женского квартала", показала себя в стильном образе

Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук является одной из четырех певиц "Женского квартала". Красотка также увлекается фотографией и часто использует в качестве своих моделей коллег. Не забывает Марта и о социальных сетях, где делится интересным контентом, радуя фанатов.

На фото Марта позирует в кофточке, а на шее можно заметить стильные бусы. Красотка улыбалась, снимая себя на телефон.

"Подстриженными волосами скрывается образ мыслей, - Чехов", - написала Марта.

Фанаты поставили более 150 лайков и написали комментарии:

"Люблю", "Элегантная", "Волшебная леди", "Бог создал эту красоту, чтобы ею любовались".

Сообщалось, что известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук появилась в нежном образе.

В этот раз Марта опубликовала фото в Инстаграм, на котором позировала, прикрывшись цветами.

Звезда закинула свои пышные локоны на бок и нежно улыбалась. Свою красоту она подчеркнула макияжем с акцентом на глаза.

"Какое счастье работать с профессионалами вашего уровня 🤍 Спасибо 🕊", - написала Адамчук, отметив несколько имен.

Напомним, брюнетка из "Женского квартала" подчеркнула свою красоту вечерним образом

А еще Politeka сообщала, что брюнетка из «Женского квартала» поразила чувством стиля, показательное фото

Также Politeka писала, что брюнетка из «Женского квартала» поразила худобой, красноречивые кадры



