Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Женского квартала", показала себя в стильном образе
Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук является одной из четырех певиц "Женского квартала". Красотка также увлекается фотографией и часто использует в качестве своих моделей коллег. Не забывает Марта и о социальных сетях, где делится интересным контентом, радуя фанатов.
На фото Марта позирует в кофточке, а на шее можно заметить стильные бусы. Красотка улыбалась, снимая себя на телефон.
"Подстриженными волосами скрывается образ мыслей, - Чехов", - написала Марта.
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Фанаты поставили более 150 лайков и написали комментарии:
"Люблю", "Элегантная", "Волшебная леди", "Бог создал эту красоту, чтобы ею любовались".
Сообщалось, что известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук появилась в нежном образе.
В этот раз Марта опубликовала фото в Инстаграм, на котором позировала, прикрывшись цветами.
Звезда закинула свои пышные локоны на бок и нежно улыбалась. Свою красоту она подчеркнула макияжем с акцентом на глаза.
"Какое счастье работать с профессионалами вашего уровня 🤍 Спасибо 🕊", - написала Адамчук, отметив несколько имен.
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