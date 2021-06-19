Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук похвасталась внешностью в вечернем образе

Популярная артистка в одном из интервью рассказала, что в юные годы стеснялась своей внешности, передает Politeka.net. Марта видела свои недостатки и скрывала их за большим количеством бижутерии и косметики.

Однако с возрастом красотка полюбила себя. Сейчас она продолжает работу над собой, и уже не так комплексует. Другими словами - звезда просто расцвела.

В своем Инстаграм, в котором у нее 46,8 тысячи подписчиков, Марта разместила новый пост. Артистка позировала с красивыми волнистыми локонами, прикрывшими пол-лица. Макияж подчеркнул красивые черты лица певицы. Образ был вечерним, и дополняли его крупные серьги в ушах.

"О, привет ;)", - написала артистка.

За девять часов публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Ваууу, какая красивая 😍😍", "Оооо даааа!!))) Бог создал эту красоту, чтобы ею любоваться 😊❤️", "Красавица !!! 🔥", "Украинская красавица 😍", "Совершенство принадлежит тебе, прекрасная леди", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Просто очаровательная!!! ❤️💘❤️💘❤️💘😘😘😘😘😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук выросла в семье водителя и завуча школы в пгт Кельменцы (Черновицкая обл.).

С детства красотка занималась музыкой, она принимала участие в разных шоу, но в конце концов стала певицей в "Женском Квартале".

Напомним, что брюнетка из "Женского квартала" покорила нежным образом, в Сети оценили: "Великолепно".

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