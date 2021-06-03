Марта Адамчук из "Женского Квартала" поделилась чувственным кадром, примерив традиционную украинскую вышиванку

Популярная артистка Марта Адамчук известна благодаря своему участию в "Женском Квартале". Однако вы ранее могли увидеть ее в шоу "Голос країни", "Х-фактор" и "Танці з зірками", а в последнее время звезда стала довольно популярным фотографом. Марта часто устраивает фотосессии коллегам, удивляя видением девушек и своим талантом.

Артистка недавно отметила свой день рождения, а также решила сопроводить еще одно обращение чувственным фото в шикарной белой вышиванке с широкими рукавами. Марта коснулась рукой живота, чтобы подчеркнуть, насколько изыскано выглядит вышитая блуза. Артистка распустила волосы, на лице у нее легкий макияж - выглядит просто нереально красиво - стильно и по-украински.

«Краща вишиванка, яка зі мною стался 🤍🤍🤍 », - написала Адамчук.

Фанаты также ответили:

«Крутезна,згодна,але на вас,як на мене,що не одягни-буде неперевершено))😍 ; ФАЙНА!!!❤️❤️❤️ ».

Недавно Марта опубликовала фото без одежды. Показывая только спину на фоне неба у открытого окна, Марта выглядела беззаботно и нежно.

Напомним, что красотка из "Женского Квартала" полностью избавилась от одежды ради эффектного фото: "Мужики штабелями так и падают".

Как сообщала Politeka, брюнетка из "Женского Квартала" Адамчук спрятала фигуру в объемной одежде на отдыхе: неожиданный кадр.

Также Politeka писала, что брюнетка из "Женского квартала" в полупрозрачном платье показала свою гордость.