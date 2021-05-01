Известная украинская юмористка и звезда "Женского квартала" Марта Адамчук на майские праздники полетела на отдых заграницу

Снимок, сделанный в жаркой Турции брюнетка разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Сейчас артистка наслаждается отдыхом в роскошном отеле на турецком побережье и не забывает радовать фолловеров красочными снимками, сделанными заграницей.

Адамчук вышла на морской причал в свободном и очень длинном сарафане черного цвета и подставила свое тело лучам солнца. Также на ней была легкая голубая сорочка в горошек, которую она сняла с плеч.

Артистка ничего не написала в подписи к снимку, лишь поставила геотег Даламан – это район и город в Турции, где звезда остановилась на отдых.

Ранее мы сообщали Марта Адамчук впечатлила видом в роскошном вечернем платье.

На фото красотка стоит перед высоким зеркалом. Судя по всему, она позирует в гримерке перед съемками. На ней роскошное черное платье в пол с оригинальными украшениями в виде стилизованных металлических цветов. Открытые плечи и приталенный крой наряда добавляют образу артистки глубины и женственности. Завершают ее лук высокие черные перчатки.

«Сегодня приняли участие в «Квартал 95». На мне – идеального кроя и вида платье», - подписала фото Адамчук.

Напомним, что роскошная брюнетка из "Женского Квартала" страстно прижалась к партнеру Никитюк по "Танцям з зірками": "Мечта осуществилась".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из "Женского квартала" Адамчук в вечернем наряде назначила свидание: "Сегодня …".

Также Politeka писала, что жгучая брюнетка из "Женского квартала" заворожила сияющим образом, показав себя в гримерке: "Прям принцесса".