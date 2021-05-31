Марта Адамчук из "Женского Квартала" поделилась чувственным кадром, позируя перед окном

Не секрет, что популярная артистка Марта Адамчук известна благодаря своему участию в "Женском Квартале". Однако вы ранее могли увидеть ее в шоу "Голос країни", "Х-фактор" и "Танці з зірками", а в последнее время звезда стала довольно популярным фотографом. Очень часто Марта устраивает фотосессии своим коллегам, удивляя видением девушек и своим талантом.

Артистка хорошо отметила свой день рождения, а также решила сопроводить еще одно обращение чувственным фото без одежды. Показывая только спину на фоне неба у открытого окна, Марта выглядела беззаботно и нежно.

«Друзья, спасибо вам за эти дни! В этом году моя любимая пион расцвела как никогда часто в ваших пожеланиях 🌸🌸🌸», - подметила Адамчук.

Фанаты также ответили:

«Вы супер! Приветствую Вас ❤️🙌 крепкого здоровья!; С наступающим, дорогая!) ​​Пусть все, о чем мечтаешь скорее сбудется !!! 🥰🙏🏽❤️; Какая спинка;); ок как нравится 🙌; ее, горячо и роскошно❤️; 😍 Очень нежно); красиво❤; С Днем Рождения❤️; Вау❤ з днем ​​рождения !!! Ой, Мартуся.😍 Какая грация! 👍❤️ Все, ..мужики штабелями так и падают, падают .... 😊❤️; А как же сияет душа✨ Просто невероятная 😍».

Отметим, мы также писали, несмотря на плотный график, девушка активно ведет страницу в Инстаграм. Марта написала несколько слов в свой день рождения, опубликовав в своем аккаунте в Инстаграм фото в белом платье.

На свежем черно-белом фото певица предстала в елегантном образе, облачившись в белое платье в пол. Марта подчеркнула формы шикарным платьем белого цвета с длинными рукавами. Волосы уложены в укладку с легкими волнами.

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