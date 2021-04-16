Известная певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук покорила новым образом в анонсе юмористического шоу

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Марта разместила подборку фотографий, сделанных во время записи нового эфира программы "Женский квартал". В кадр попали не только ведущие "Вечернего квартала" - Евгений Кошевой, недавно покинувшая девушек из "женского квартала" Елена Кравец.

На некоторых фото, размещенных в анонсе, на сцене Квартала - популярный певец DZIDZIO, Алексеев, и мэтр украинской эстрады Александр Пономарев.

Певица подписала фото: "Друзья, в эту субботу, вас ждет очень красивый сюрприз от kvartal95official". На фото сама Марта позировала в черном изысканном платье. Она вела программу, ее со-ведущим был Евгений Кошевой в строгом костюме.

Прекрасные женщины также красовались в вечерних серебристых, блестящих платьях, а мужская часть участников на сцене наделит черные строгие костюмы. Стоит сказать, что состав знаменитых певцов, если не считать отсутствующего Артема Пивоварова такой же, которым музыканы пели свою хитовую песню "Чому".

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