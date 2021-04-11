Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук у білосніжній сукні з блискучою вишивкою

Талановита артистка звикла розбурхувати виглядом далеко не тільки на сцені, адже також Марта є талановитим фотографом, яка часто експериментує зі стилем і змінює свої образи на абсолютно нові. Заради яскравих появ зірка також не раз змінювала зачіску і навіть встигла побувати в ролі ефектної блондинки.

Цього разу Марта підкорила шанувальників одним кадром, на якому позувала в білому вбранні, більше схожому на весільну сукню, ніж на класичний вечірній або святковий образ. Ніжна тканина, розшита блискітками і мереживами підкреслила образ Адамчук і її акуратний стиль.

"Прилетіла ластівка з концерту @zhenskiykvartal_official, коли ми могли бачити вас в залі: (але я вірю, що все дуже скоро пройде. І 15 травня ми з вами знову зустрінемося в концерт холі ВДНГ❤️", - написала артистка.

Користувачі відразу відповіли: "Бравіссімо-О-О-О; Absolutely stunning beauty; леді з обкладинки💥 💎!!!! І заголовок: "у цій дівчині живе влада. Влада королеви !!!!"❤ ️ ; Красуня, Ластівка🙌; Красуня❤️».

Також пекуча брюнетка поділилася новими знімками в своєму Instagram. На фото Адамчук стоїть перед високим дзеркалом. Судячи з усього, вона позує в гримерці перед зйомками.

На ній розкішне чорне плаття в підлогу з оригінальними прикрасами у вигляді стилізованих металевих квітів. Відкриті плечі і приталений крій вбрання додають образу артистки глибини і жіночності. Завершують її цибулю високі чорні рукавички.

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