Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук в белоснежном платье с блестящей вышивкой прекратилась в королеву

Талантливая артистка привыкла будоражить видом далеко не только на сцене, ведь также Марта является талантливым фотографом, которая часто экспериментирует со стилем и меняет свои образы на совершенно новые. Ради ярких появлений звезда также не раз меняла прическу и даже успела побывать в роли эффектной блондинки.

В этот раз Марта покорила поклонников одним кадром, на котором позировала в белом наряде, больше похожем на свадебное платье, чем на классический вечерний или праздничный образ. Нежная ткань, расшитая блестками и кружевами подчеркнула образ Адамчук и ее аккуратный стиль.

«Прилетела ласточка с концерта @zhenskiykvartal_official, когда мы могли видеть вас в зале :( Но я верю, что все очень скоро пройдет. И 15 мая мы с вами снова встретимся в концерт холле ВДНХ ❤️», - написала артистка.

Пользователи сразу ответили: «Брависсимо-О-О-О; Absolutely stunning beauty; Леди с обложки💥💎 !!!! И заголовок: «В этой девушке живет власть. Власть королевы !!!!" ❤️; Красавица, ласточка🙌; Красуня❤️».

Также жгучая брюнетка поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. На фото Адамчук стоит перед высоким зеркалом. Судя по всему, она позирует в гримерке перед съемками.

На ней роскошное черное платье в пол с оригинальными украшениями в виде стилизованных металлических цветов. Открытые плечи и приталенный крой наряда добавляют образу артистки глубины и женственности. Завершают ее лук высокие черные перчатки.

Напомним, что роскошная брюнетка из "Женского Квартала" страстно прижалась к партнеру Никитюк по "Танцям з зірками": "Мечта осуществилась".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из "Женского квартала" Адамчук в вечернем наряде назначила свидание: "Сегодня …".

Также Politeka писала, что жгучая брюнетка из "Женского квартала" заворожила сияющим образом, показав себя в гримерке: "Прям принцесса".