Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук вразила виглядом у розкішній вечірній сукні

Пекуча брюнетка з "жіночого кварталу", яка відома не тільки своїм почуттям гумору, але і вражаючим співом, а також талантами фотографа, поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Адамчук стоїть перед високим дзеркалом. Судячи з усього, вона позує в гримерці перед зйомками. На ній розкішне чорне плаття в підлогу з оригінальними прикрасами у вигляді стилізованих металевих квітів. Відкриті плечі і приталений крій вбрання додають образу артистки глибини і жіночності. Завершують її цибулю високі чорні рукавички.

"Сьогодні взяли участь у "Квартал 95". На мені-ідеального крою і виду плаття", - підписала фото Адамчук.

Її шанувальники засипали артистку лайками.

"Сама досконалість", " Богиня!", "По-різному буває-щось зникає, то з'являється ... Зате ти залишаєшся все такий же, чарівний",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Марта показала фото, на якому позувала в концертному вбранні, довгій спідниці і блискучому піджаку, оголивши плече. руки артистки в рукавичках.

Дівчина тримає в руках камеру, фото зроблено в русі, ніби Марта танцює, волосся розлетілися і обличчя розцвіло в прекрасній посмішці.

Нагадаємо, що розкішна брюнетка з " жіночого кварталу "пристрасно притулилася до партнера Нікітюк по" танцях з зірками":"мрія здійснилася".

Як повідомляла Politeka, пекуча брюнетка з " жіночого кварталу "Адамчук у вечірньому вбранні призначила побачення: "сьогодні...".

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