Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук вразила виглядом в костюмі з екстремальним декольте

Артистка "Жіночого кварталу" і фіналістка 7-го сезону шоу "Голос Країни" поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Адамчук вирішила продемонструвати свій жіночий шарм і любов до стилю, примірявши модне вбрання. Так, артистка позує в бежевому костюмі з незвичайним кроєм рукавів. Однак, деталлю, яка не може не привернути до себе увагу, стало декольте красуні, яке було настільки глибоким, що на фото не видно, де воно закінчується.

Свій і без того ефектний образ Адамчук доповнила яскравим макіяжем з акцентом на очі.

Шанувальники не змогли пройти повз такого фото, на засипавши Марту лайками і компліментами.

"Красуня", "українські дівчата кращі", "вогонь", "Богиня", - пишуть захоплені фанати в коментарях до фото.

Раніше ми писали про те, що Марта підкорила шанувальників одним кадром, на якому позувала в білому вбранні, більше схожому на весільну сукню, ніж на класичний вечірній або святковий образ. Ніжна тканина, розшита блискітками і мереживами підкреслила образ Адамчук і її акуратний стиль.

Нагадаємо, струнка брюнетка з "Жіночого кварталу" Адамчук перетворилася на Красуню-наречену: "леді з обкладинки".

Як повідомляла Politeka, спекотна брюнетка з "Жіночого кварталу" Адамчук заворожила фігурою в обтягуючій сукні: "сама досконалість".

Також Politeka писала, що голосиста брюнетка з "Жіночого кварталу" Адамчук похвалилася своєю віддушиною:"коли ти щаслива...".