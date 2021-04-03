Звезда Студии «Квартал 95» Марта Адамчук показала креативное фото в черно-белом исполнении, грациозно изогнувшись в танцевальном па

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Марта Адамчук, которая в юмористическом шоу славится своим бархатным голосом, интересуется фотографией. Девушка не раз говорила, что через фото обожает передавать свой внутренний мир.

Марта часто размещает черно-белые снимки, считая их более содержательными чем цветные, ведь на черно-белом фото внимание привлекают формы, игра свето-тени, четкость, можно сделать тот или иной акцент...

В этот раз артистка позировала в концертном наряде, длинной юбке и блестящем пиджаке, обнажив плечо. руки артистки в перчатках.

Девушка держит в руках камеру, фото сделано в движении, будто Марта танцует, волосы разлетелись и лицо расцвело в прекрасной улыбке:

"Отдушина", - лаконично назвала снимок Марта.

Поклонники отозвались, увидев свою любимую артистку, написав несколько комментариев:

"Very beautiful", "😍🍓🍒👍✌", "❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥👏👏👏", "Красунька👍, когда ты счастлива, ты об этом не догадываешься. И кто знает, может ли быть лучше, чем то мгновение, в котором ты живеш❤️", - написали поклонники.

Ранее Марта призналась, что на сцене Женского квартала девушки постоянно экспериментируют. Марта заявила, что ее мечта сбылась, поблагодарив известного танцора Макса Ежова, за то, что сумел ее поднять.

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Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из "Женского квартала" Адамчук в вечернем наряде назначила свидание: "Сегодня …".

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