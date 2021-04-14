Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук впечатлила видом в костюме с экстремальным декольте

Артистка «Женского Квартала» и финалистка 7-го сезона шоу «Голос Країни» поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Адамчук решила продемонстрировать свой женский шарм и любовь к стилю, примерив модный наряд. Так, артистка позирует в бежевом костюме с необычным кроем рукавов. Однако, деталью, которая не может не привлечь к себе внимание, стало декольте красотки, которое было настолько глубоким, что на фото не видно, где оно заканчивается.

Свой и без того эффектный образ Адамчук дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза.

Поклонники не смогли пройти мимо такого фото, на засыпав Марту лайками и комплиментами.

«Красавица», «Украинские девушки лучшие», «Огонь», «Богиня», - пишут восторженные фанаты в комментариях к фото.

Ранее мы писали о том, что Марта покорила поклонников одним кадром, на котором позировала в белом наряде, больше похожем на свадебное платье, чем на классический вечерний или праздничный образ. Нежная ткань, расшитая блестками и кружевами подчеркнула образ Адамчук и ее аккуратный стиль.

Напомним, стройная брюнетка из "Женского Квартала" Адамчук превратилась в красотку-невесту: "Леди с обложки".

Как сообщала Politeka, знойная брюнетка из "Женского Квартала" Адамчук заворожила фигурой в обтягивающем платье: "Само совершенство".

Также Politeka писала, что голосистая брюнетка из "Женского квартала" Адамчук похвасталась своей отдушиной: "Когда ты счастлива…".