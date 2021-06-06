Украинская певица и актриса, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук показала чувственное видео танца с Максимом Ежовым
Как передает Politeka.net, актриса и певица Марта Адамчук известна благодаря своей работе в "Женском Квартале". Однако прославилась девушка еще во время участия в вокальном шоу "Голос країни". Именно там Адамчук показала свой певческий талант во всей красе. Позже девушку пригласили петь в проекте "Танці з зірками".
В своем Instagram Марта часто радует публику яркими публикациями, и в этот раз выложила видео чувственного танца с Максимом Ежовым. К слову, парень принимал участие в "Танцях з зірками", где танцевал с известной телеведущей Лесей Никитюк.
В ролике, который показала Адамчук, ее можно увидеть в длинном красном платье, которое отлично легло по стройной фигуре. Ежов же в темном наряде – брюках и рубашке. На видео видно, что пара исполнила странный и чувственный танец под песню самой Марты.
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В подпсии к публикации певица ничего не написала, отметила лишь страницу Максима Ежова. Тем временем подружка Марты Вера Кекелия написала в комментариях: "Любимая часть". Фанаты Адамчук тоже начали писать комплименты в комментариях. "Красиво как", "Красиво", "Марта, я в восторге", "Я в шоке", "Очень красиво", "Вам пора на Танцы со звездами", "Очень красивый танец", - пишут поклонники в комментариях к видео.
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