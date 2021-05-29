Марта Адамчук из "Женского Квартала" удивила шикарным платьем в свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, Марта Адамчук известна благодаря своему участию в "Женском Квартале". Однако вы ранее могли увидеть ее в шоу "Голос країни", "Х-фактор" и "Танці з зірками".

Несмотря на плотный график, девушка активно ведет страницу в Instagram. В этот раз девушка написала несколько слов в свой день рождения, опубликовав в своем аккаунте в Инстаграм фото в белом платье.

На свежем черно-белом фото певица предстала в елегантном образе, облачившись в белое платье в пол. Марта подчеркнула формы шикарным платьем белого цвета с длинными рукавами. Волосы уложены в укладку с легкими волнами.

"В свой День рождения хочу пожелать всем вам, друзья, быть по-настоящему счастливыми. Спасибо, что вы у меня есть!", - написала под фото девушка, добавив хештег 35 лет.

Украинцы оценили образ и принялись осыпать Марту комплиментами, при этом многие отметили, что на фото она похожа на невесту – одну из самых ярких оперных героинь.

"С Днём рождения! Главное, что хочу пожелать это всегда гореть", "Вы похожи на счастливую невесту.🌿🍀👍💚💛👍🌱 ", "Подяка Богу, що ти у нас є!!! ❤️ З Днем народження!! 💐 Хай береже тебе Небо!!!! 🙏. Цьом😊", " БУДЬТЕ ПОСТОЯННО СЧАСТЛИВЫ И ВДОХНОВЛЕНЫ😌☀️🌈💐💐💐💐🤗🤗ВАШ ШЕЛКОВЫЙ ГОЛОС УЗНАЮ ИЗ МИЛЛИОНА. Пусть Судьба будет благосклонно, а Мир только радует, и никак иначе)", - написали фанаты.

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