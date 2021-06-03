Украинская певица и актриса, звезда «Женского квартала» Марта Адамчук заинтриговала видом в «невидимой» майке

Как передает Politeka.net, сегодня Марта Адамчук известна благодаря своему участию в "Женском Квартале". Однако прославилась девушка во время выступления в вокальном шоу "Голос країни". Именно там Адамчук показала свой талант во всей красе. Позже ее пригласили петь в проекте "Танці з зірками".

Адамчук регулярно балует своих подписчиков яркими снимками, показывая как яркие образы, так и повседневные луки. В этот раз Адамчук решила показать очень натуральный нежный лук. Она позировала возле зеркала в «невидимом» боди, цвет которого практически полностью совпадал с цветом ее кожи. Волосы звезды были слегка растрепаны, что придавало образу особого шарма.

«Очень красиво», - отметили поклонники под фото.

Ранее мы писали, что на официальной страничке «Женского квартала» в Инстаграм поздравили Марту с днем рождения, опубликовав архивное фото. На снимке певица позировала в красивом мятном платье с прозрачными рукавами. Благодаря хайлайтеру кожа звезды светилась. Волосы артистки красиво развивались.

Напомним, что звезда "Женского Квартала" надела свадебное платье в свой день рождения и ослепила фанатов: "Будьте счастливы".

Как сообщала Politeka, брюнетка из "Женского квартала" покорила нежным образом, в Сети оценили: "Великолепно".

Также Politeka писала, что красотка из "Женского Квартала" полностью избавилась от одежды ради эффектного фото: "Мужики штабелями так и падают".